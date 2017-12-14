Города чемпионата мира по футболу-2018 напугали болельщиков

Болельщики и представители иностранных компаний при обращении к российским туроператорам начали отказываться от бронирования гостиниц в дни матчей чемпионата мира по футболу 2018 года из-за завышенных цен. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно исследованию, предоставленному сервисом OneTwoTrip, в дни проведения суточная стоимость проживания на всех объектах размещения возрастает в разы по сравнению с обычной ценой.

Самая завышенная стоимость проживания отмечается в Калининграде — цены в период с 14 июня по 15 июля повысились в 3,5 раза по сравнению с уровнем майских праздников. При этом выбор мест для размещения незначителен, в основном на сайтах бронирования представлены частные апартаменты.

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Аналогичная ситуация в Нижнем Новгороде. При небольшом количестве предложений для бронирования уровень цен выше обычного в 3,2 раза. В Екатеринбурге болельщикам придется заплатить за гостиничный номер или место в хостеле в 2,5 раза больше его реальной стоимости.

Москва находится на шестой строчке рейтинга OneTwoTrip, здесь цены поднимутся в 2 раза в дни проведения матчей. Меньше всего изменятся цены в связи с чемпионатом мира в Санкт-Петербурге и Сочи — они занимают 10-ю и 11-ю строчки списка соответственно. При расчете учитывалось количество предложений по объектам размещения, доступным для бронирования.

Ассоциация туроператоров России рекомендует болельщикам рассматривать варианты размещения в гостиницах соседних городов и стран, ждать снижения цен и подбирать маршруты передвижения заранее, преимущественно на чартерных рейсах.

В России чемпионат мира по футболу летом 2018 года будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.