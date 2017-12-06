Украинский футболист посоветовал россиянам сменить пол в случае провала на ЧМ

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал состав соперников россиян на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению футболиста, на мундиаль не приезжают слабые команды. «Все умеют биться и отбиваться. В каждой сборной есть звезды», — заявил он.

Однако Воронин отметил, что группа россиян является достаточно слабой. «Когда я увидел результаты жеребьевки, сразу написал некоторым игрокам вашей национальной команды: "Если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну". В противном случае, им будет тяжело жить в России», — добавил спортсмен.

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38-летний Воронин выступал за московское «Динамо» с 2010-го по 2014 год. Футболист провел в Российской футбольной премьер-лиге 80 матчей, забив в них 22 мяча. Помимо этого, нападающий выступал за немецкие клубы, а также за английский «Ливерпуль». В составе сборной Украины форвард играл с 2002 по 2012 год, проведя 74 матча и забив восемь мячей. Спортсмен участвовал в чемпионате мира 2006 года и чемпионате Европы-2012.

Мундиаль 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе А с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.