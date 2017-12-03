Лопырева пригласила иранских болельщиков на чемпионат мира в Россию

Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева направила специальное приглашение иранским болельщикам на мундиаль в Россию. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в Россию. Хочу поздравить Иран с выходом на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Мы ждем гостей и футбольных болельщиков из Ирана в нашей стране. Добро пожаловать в Россию», — сказала Лопырева.

Материалы по теме Пора забивать: названы соперники России на чемпионате мира Их выбрали в Кремле вместе с Марадоной и Пуйолем

29 ноября иранские болельщики попросили российскую телеведущую Марию Командную быть менее сексуальной на церемонии жеребьевки ЧМ-2018. В противном случае трансляцию мероприятия прервало бы иранское телевидение. Такие инциденты уже случались: на жеребьевках ЧМ-2006 и -2014.

Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Ирана сыграет в группе B со сборными Марокко, Испании и Португалии.