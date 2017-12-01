Командная ответила на просьбы приубавить сексуальности

Российская журналистка Мария Командная, которая была ведущей церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018, обратилась к иранским болельщикам. Запись она сделала на своей странице в Twitter.

«Иран, вы счастливы?» — написала Командная.

29 ноября иранские болельщики попросили Командную быть менее сексуальной. В противном случае трансляцию жеребьевки прервало бы иранское телевидение. Такие инциденты уже случались: на жеребьевках ЧМ-2006 и -2014.

Жеребьевка прошла 1 декабря в Москве. Мария Командная провела ее в паре с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером. Ведущая выступила в черном классическом комбинезоне без рукавов с небольшим V-образным декольте.

Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге ФИФА среди всех участников.