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Козни ФСБ и «черный список Путина» лишили норвежский канал жеребьевки ЧМ-2018

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Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая состоится 1 декабря в Москве. Об этом сообщает The Independent Barents Observer.

Освещающий события в России журналист Эйстейну Боген рассказал, что, по информации сотрудницы пресс-службы, его аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности. «Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна — хозяйка турнира», — пожаловался он.

Норвежец высказал мнение о существовании черного списка президента России. «Кто еще в черном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей», — предположил Боген.

Жеребьевка ЧМ состоится в Москве 1 декабря в 18:00. Ее проведут российская телеведущая Мария Командная и бывший футболист сборной Англии Гари Линекер. Сам чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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