Ведущий жеребьевки ЧМ-2018 попросил водки у Кремля

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, который будет ведущим жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года, опубликовал фотографию у Кремля в своем Instagram-аккаунте.

Rehearsals done for the day. I need Vodka. A post shared by Gary Lineker (@garylineker) on Nov 29, 2017 at 8:38am PST

«На сегодня репетиции закончились. Мне нужна водка», — написал Линекер.

Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве. Англичанин проведет ее совместно с российской телеведущей Марией Командной, которую иранские футбольные болельщики попросили не одеваться слишком сексуально. По их словам, трансляция жеребьевки на иранском телевидении будет прервана, если на ведущей будет чересчур откровенная одежда.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Они будут распределены на восемь групп по четыре команды. Россия — слабейшая из всех участников, согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).