Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть менее сексуальной

Иранские футбольные болельщики попросили российскую телеведущую Марию Командную не одеваться слишком сексуально на церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает Bild.

Поклонники выступили с такими просьбами в социальных сетях, так как трансляция жеребьевки на иранском телевидении будет прервана, если ведущая будет одета слишком откровенно.

Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Мария Командная проведет ее в паре с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером. Само мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге ФИФА среди всех участников.

В 2006 году трансляция жеребьевки ЧМ была прервана в Саудовской Аравии, так как ведущая Хайди Клум вышла на сцену в платье с глубоким вырезом, а в 2014-м показ прервался в странах Ближнего Востока из-за слишком откровенных нарядов бразильских танцовщиц самбы.