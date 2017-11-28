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Лев Яшин попал на официальный плакат ЧМ-2018

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Бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин попал на официальный плакат чемпионата мира по футболу-2018 в России. Фото было опубликовано на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

Вице-премьер Виталий Мутко объяснил выбор организаторов ЧМ-2018. «Плакат должен отображать символ и лицо отечественного футбола. И мы нисколько не сомневались, когда делали выбор», — сказал он ТАСС.

В июле 2017-го британский журнал FourFourTwo поставил Яшина на 22-е место в рейтинге ста величайших футболистов всех времен. Советский голкипер опередил в рейтинге португальца Эйсебио (23-й номер списка), бразильца Роналдиньо (24), голландца Руда Гуллита (37), итальянца Джанлуиджи Буффона (41) и соотечественника Олега Блохина (45).

Яшин — единственный голкипер в истории, завоевавший «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. Тремя годами ранее в составе советской сборной он выиграл чемпионат Европы. Вместе с «Динамо» пять раз становился чемпионом страны.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге ФИФА среди всех участников.

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