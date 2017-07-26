Британский журнал поставил Яшина на 22-е место в списке величайших футболистов

Британский журнал FourFourTwo поставил бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина на 22-е место в рейтинге ста величайших футболистов всех времен. Об этом сообщается на сайте издания.

«Яшин был самым внушительным вратарем, который контролировал все. Опережая свое время, Яшин играл на выходах, отбивал мячи головой и раздавал указания защитникам. По легенде Черный Паук отразил более 150 пенальти за свою карьеру», — говорится в аннотации.

Советский голкипер опередил в рейтинге португальца Эйсебио (23-й номер списка), бразильца Роналдиньо (24), голландца Руда Гуллита (37), итальянца Джанлуиджи Буффона (41) и соотечественника Олега Блохина (45). На данный момент журнал опубликовал список лучших игроков с 100-го по 20-е место.

Яшин — единственный голкипер в истории, завоевавший «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. Тремя годами ранее в составе советской сборной он выиграл чемпионат Европы. Вместе с «Динамо» пять раз становился чемпионом страны.