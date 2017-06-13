Наука и техника
 

Лев Яшин появится в FIFA 18

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Лев Яшин
Лев Яшин

Советский футбольный вратарь Лев Яшин появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Информация об этом обнародована в Twitter-аккаунте EA Sports FIFA, занимающейся разработкой игры.

Вместе с Яшиным в игре появятся такие футболисты, как Роналдо, Диего Марадона, Тьерри Анри и Пеле.

Лев Яшин родился в Москве 22 октября 1929 года. В составе московского «Динамо» он стал пятикратным чемпионом страны. В его активе 74 матча за сборную СССР, вместе с национальной командой вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы. Он является единственным в истории голкипером, получившим «Золотой мяч». Спортсмен скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

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