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15:01, 13 июля 2026Россия

В России назвали условие возобновления переговоров по Украине

Чепа: Переговоры возобновятся, если Киев внемлет достигнутым в Анкоридже договоренностям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Переговоры по Украине могут возобновиться, если Киев внемлет достигнутым президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже договоренностям. Такое условие назвал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

Российский политик высказал мнение, что если украинский лидер Владимир Зеленский «прислушается» к ранее достигнутым договоренностям, то возможен серьезный шаг вперед в развитии переговорного процесса.

Депутат напомнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан также призвал Украину поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности по урегулированию конфликта. «С нашей стороны, я думаю, могут быть те условия возобновления переговоров по Украине, которые недавно обозначил руководитель МИД Турции», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.

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