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14:59, 13 июля 2026Мир

В Европе тайно обсудили условия для начала войны против своего главного союзника

Bloomberg: В Европе допустили возможность начала войны против США из-за Гренландии
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Лидеры стран Европы в частном порядке обсудили вероятность прямого военного столкновения с США. Поводом для начала войны могут стать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Лидеры в Европе... готовились к немыслимому: в ситуации, когда один член НАТО нападет на другого, что привело бы к расколу альянса... Еврочиновники в частном порядке обсуждали вопрос об условиях, при которых обязательства по НАТО потребуют их вступления в бой против США», — отмечается в публикации.

Как подчеркивает издание, ни одно из заявлений Трампа не встревожило европейских союзников США так же, как его слова о возможности применения военной силы для захвата Гренландии. Угрозы американского лидера о присоединении острова к США вызвали у союзников глубокое недоверие к Вашингтону, передает Bloomberg.

На июльском саммите НАТО, прошедшем в Анкаре, Дональд Трамп снова выступил с требованиями о передаче датского острова под американский контроль. Он отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова».

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