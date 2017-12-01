Названы соперники сборной России на чемпионате мира

Сборная России по футболу узнала соперников по группе А, с которыми сыграет на чемпионате мира-2018, передает в пятницу, 1 декабря, корреспондент «Ленты.ру».

Россия как страна-хозяйка находилась в первой корзине при жеребьевке. Из второй корзины команде Станислава Черчесова достался Уругвай, из третьей — Египет, из четвертой — Саудовская Аравия.

Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии в московских «Лужниках».

Церемония жеребьевки чемпионата мира 2018 года проходит в Москве 1 декабря. Мероприятие ведут российская телеведущая Мария Командная и бывший футболист сборной Англии Гари Линекер. Мировое первенство состоится в период с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии в «Лужниках».