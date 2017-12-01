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Мутко назвал самое опасное обстоятельство при подготовке ЧМ-2018

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Виталий Мутко
Виталий Мутко

Вице-премьер российского правительства и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью ТАСС рассказал, что больше всего при подготовке Чемпионата мира по футболу его тревожат «попытки принизить ценность турнира или будущий успех этого проекта».

При этом Мутко подчеркнул, что никаких особых трудностей при подготовке мероприятия не возникает. «Люди вовлечены, они очень ответственно относятся к этому проекту. У них огромное желание показать открытую Россию, оставить наследие во многих регионах», — заявил он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что никогда не задумывался о том, что Россию могут лишить чемпионата. «Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя», — заметил Мутко. При этом он отметил, что в ходе подготовки строятся не только материальные объекты, но и проходят подготовку 40 тысяч волонтеров, работников социальной сферы, таможни и полиции.

Жеребьевка к Чемпионату мира должна состояться 1 декабря в Москве. В играх 2018 года примут участие команды из 32 стран.

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