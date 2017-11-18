Время греть шары

Отбор на чемпионат мира-2018 завершен, определились все участники турнира, впереди жеребьевка. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину и избежит встречи с сильнейшими сборными планеты. «Лента.ру» — о возможных раскладах и вероятных соперниках команды Станислава Черчесова.

Жеребьевка

До чемпионата мира-2018 осталось всего полгода. Жеребьевка группового этапа состоится в Москве 1 декабря. 32 сборные, сумевшие квалифицироваться на мировое первенство, традиционно поделены на четыре корзины согласно их положению в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне попали в первую корзину вместе с сильнейшими, несмотря на 65-е место в рейтинге (худший показатель среди всех участников турнира). Как сборная России опустилась ниже Саудовской Аравии и Панамы? Ответ на этот вопрос месяц назад дал Российский футбольный союз (РФС). Сами футболисты тут ни при чем. Из-за того, что команда Черчесова автоматически попала на мундиаль, пришлось проводить товарищеские матчи, а они ценятся гораздо меньше официальных. Отсюда и падение в табели о рангах.

О том, что сборная России не безнадежна, говорят и котировки букмекеров. В «Рейтинге букмекеров» команда Черчесова находится на 9-м месте среди участников чемпионата мира. Впереди только Германия, Бразилия, Франция, Испания, Аргентина, Бельгия, Англия и Португалия. Неплохая компания! Впрочем, обольщаться не стоит — такая же вероятность выигрыша чемпионата, по мнению букмекеров, у колумбийцев, уругвайцев и хорватов.

Фото: Huebner / Ulrich / Globallookpress.com

Вернемся к жеребьевке. На сей раз ФИФА отказалась от зонного распределения сборных по корзинам, сделав акцент лишь на позиции в рейтинге. Но некоторые ограничения все же сохранились. Так, в каждую группу могут попасть не более двух европейских сборных и по одной — из остальных конфедераций.

Расклады

Первая корзина дает России повод для радости. А точнее сразу семь поводов — именно с таким числом сильнейших сборных команда Черчесова на групповом этапе гарантированно не встретится. Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция — все, кроме Польши, считаются грандами мирового футбола. Да и поляков со счетов сбрасывать нельзя. Один только Роберт Левандовски забил за этот отбор 16 мячей — на 4 больше, чем Александр Кокорин за все матчи в майке сборной России.

Что касается других корзин, то особняком во второй стоят испанцы. «Красная фурия», не первый год переживающая смену поколений, не стала менее опасной, хотя и утратила ореол непобедимости.

Распределение команд-участниц ЧМ-2018 по корзинам

1 корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;

2 корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;

3 корзина: Дания, Исландия, Коста Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;

4 корзина: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Корея, Саудовская Аравия.

Группа смерти для России — это Испания (9-е место в рейтинге ФИФА), Коста-Рика (22-е) и Нигерия (41-е). Товарищеский матч показал, что мы можем играть с испанцами на равных, однако настрой «Красной фурии» на контрольные матчи и встречи в рамках главного турнира четырехлетия не может быть одинаковым. Черчесов назвал поединок с испанцами ценным опытом для нашей молодой команды, но отметил, насколько тяжело давалась игра российским футболистам. «В официальных встречах цена ошибки будет выше», — подчеркнул наставник россиян. За всю историю выступлений на мундиалях сборная России, а раннее СССР, обыгрывала испанцев лишь однажды — в 1971 году.

Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия тоже вряд ли нас порадуют. Все эти команды располагают достаточно сбалансированным составом с целой россыпью талантливых игроков в линии атаки.

Из третьей корзины менее всего хотелось бы получить в соперники костариканцев. На прошлом чемпионате мира недооцененная всеми скромная южноамериканская сборная под руководством никогда не игравшего в футбол тренера дошла до четвертьфинала и выглядела феерично. Как тут не опасаться настолько непредсказуемого оппонента!

Из нижнего посева грознее прочих выглядят нигерийцы. Африканская команда уже показала, что даже в товарищеском матче с Аргентиной она способна совершить камбэк с 0:2 и обыграть грандов (4:2), пусть те и вышли на поле без Лионеля Месси. Новый тренер сборной Нигерии Гернот Рор перекроил команду, выбрав для игроков организованный оборонительный футбол, приносящий результат.

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Наилучший сценарий для россиян — получить в соперники по группе Перу (10-е место в рейтинге), Сенегал (32-е) и Панаму (49-е). Сборная Перу завоевала путевку на мундиаль, одолев в стыковых матчах Новую Зеландию. В команде играет звезда московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Именно его удар стал решающим в противостоянии с новозеландцами и подарил перуанцам путевку в Россию. После этого форвард шумно радовался: наконец-то сбылась его мечта. Последний раз сборная Перу пробивалась на мировое первенство в 1982 году. С тех пор южноамериканская команда наверняка позабыла, каково это — играть под таким давлением. Впрочем, наиболее предпочтительным для россиян соперниками перуанцев делает не дефицит опыта, а сила других сборных из второй корзины.

На чемпионате мира 2002 года сборная Сенегала добралась до 1/4 финала. Африканская темная лошадка стала украшением того турнира. Однако ни до этого, ни после сенегальцам превзойти или хотя бы повторить выдающийся результат не удалось. На ЧМ-2018 африканцы едут плохо укомплектованными. «За редким исключением не вижу звезд, которые бы ярко проявляли себя. Плюс и опыта выступлений на таком уровне не так много», — высказался о сенегальцах наставник россиян. Будем надеяться, на жеребьевке подогреют нужные шары, и Станислав Саламович окажется прав. Иначе сборная рискует встретиться с Данией, Исландией, Швецией, Коста-Рикой, Тунисом, Египтом или Ираном. Удобными соперниками кажутся Тунис (один из главных аутсайдеров турнира наряду с Саудовской Аравией и Панамой) и Иран.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Из четвертой корзины россиянам идеально подошла бы Панама — дебютант чемпионатов мира. Команда попала на мундиаль практически случайно — после ошибочно засчитанного гола в ворота Коста-Рики. Игроки малоизвестные, самый дорогой из них — нападающий мексиканского клуба второго (!) дивизиона Роберто Нурсе. Помимо Панамы, в четвертой корзине представлены сборные Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Хочется как лучше

Россиянам дико везло с соперниками на двух из трех последних крупных турнирах. В 2012-м, на чемпионате Европы, подопечные тогда еще Дика Адвоката попали в квартет с Польшей, Грецией и Чехией, и все мы помним, что из этого вышло. На бразильском мундиале сборная России также сыграла в «группе жизни» — Алжир и Южная Корея выглядели вполне проходимыми соперниками, Бельгия также не была слишком хороша. Дальше прошли алжирцы и бельгийцы, а отечественных футболистов нарекли самыми скучными на том турнире.

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Как ни странно, матчи с более статусными соперниками довольно часто удаются сборной России лучше, чем с проходными. Недавняя игра с испанцами, например, вселила хоть какую-то надежду на успешное выступление россиян на домашнем чемпионате мира. Может, гостей с Пиренейского полуострова и нужно ждать в одной группе с хозяевами турнира? В последний раз, когда Испания и Россия сошлись в одном квартете на групповом этапе, обе сборные добрались до полуфинала. Речь, конечно, о Евро-2008 — последнем международном турнире, на котором отечественные футболисты по-настоящему блеснули. Той бронзе уже почти 10 лет, а новых побед мы пока так и не увидели.

1 декабря тренерскому штабу во главе со Станиславом Черчесовым станет понятно, к какому сопернику готовиться в первую очередь. Надеемся, сборную России хватит больше, чем на три матча, как это было в последние шесть лет.