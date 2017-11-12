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«Свинство по-русски продолжается»

Болельщики посмотрели на Месси в «Лужниках» и попали в ад по пути домой

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России с минимальным счетом проиграла аргентинцам в матче-открытии реконструированных «Лужников». Роскошная арена собрала аншлаг, но после матча почти 80 тысяч болельщиков ждал неприятный сюрприз. Почему праздник футбола не вполне удался — в материале «Ленты.ру».

Где Месси, там рекорды

«Лужники» — пожалуй, главная футбольная арена страны. Долгожданная реконструкция стадиона, готовящегося принять матчи чемпионата мира-2018, завершилась, и он распахнул двери болельщикам — матч между сборными России и Аргентины, и сразу аншлаг. Сказать, что послужило тому главной причиной, трудно — тут и сам факт открытия обновленных «Лужников», и выступление национальной команды, и Лионель Месси. Именно так: зрители пришли не на аргентинцев — на Месси. Пару дней назад форвард принял участие в церемонии презентации официального мяча предстоящего мирового первенства, потренировался в припорошенном снегом Тушине, а в остальное время предпочитал отсиживаться в отеле. Даже во время единственной централизованной вылазки команды — аргентинцы ездили посмотреть Красную площадь — Лео не было. Поклонники искали Месси повсюду, забегая вперед. Перед матчем солидный десант замер в ожидании кумира на подходах к стадиону. Но обо всем по порядку.

В последний раз подобный ажиотаж в «Лужниках» на игре сборной наблюдался в 2007 году. Памятный октябрьский поединок с англичанами, навсегда вошедший в золотую коллекцию каждого уважающего себя отечественного болельщика, не забыть. Дубль Романа Павлюченко, великолепная атмосфера, созданная 78 тысячами зрителей, отменный перфоманс и важнейшая победа над родоначальниками футбола — тот матч получился успешным во всех смыслах.

Аргентинцы не впервые посетили Москву. Единственная до этого встреча между южноамериканской сборной и россиянами была в 2009 году. Тогда на стадионе «Локомотив» тоже был аншлаг — хотя показатель в 29 тысяч человек смотрится смешно по сравнению с 78750 зрителями в «Лужниках» (это, кстати, новый рекорд посещаемости матчей сборной), а аргентинцы оказались сильнее команды Гуса Хиддинка (3:2). В нынешних составах было несколько игроков, принявших участие в той игре. У нас — Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, у аргентинцев — Месси, Серхио Агуэро и Хавьер Маскерано.

Приглашение аргентинцев в качестве спарринг-партнеров сборной России — отличное решение. «Альбиселесте» — первые из списка серьезных соперников, которые посетят Россию до мундиаля. Кроме них, в преддверии чемпионата мира команду Станислава Черчесова проэкзаменуют еще три топ-сборные: Испания, Бразилия и Франция.

Старый друг

Снаружи реконструированный стадион несильно отличается от старого — знакомый силуэт виден издалека, только первый кордон безопасности для зрителей вынесли гораздо ближе к метро. Вход болельщиков в «Лужники» был организован неплохо — очереди хоть и наблюдались, но не слишком большие. Впрочем, ожидать другого на матче, билеты на который купили почти 80 тысяч человек, было бы странно. Первичный досмотр осуществляли полицейские. Зрителей, в том числе и иностранцев, проверяли тщательно. Особое внимание уделяли сумкам — заглядывали во все отделения, заставляли включать ноутбуки, интересовались и другими гаджетами. Чуть поодаль от рамок металлодетекторов правоохранители инспектировали баннеры и плакаты фанатов. Один привлек к себе особое внимание — Месси в образе святого и подпись: «Лео, благослови нас». После короткого спора по поводу законности содержания растяжки полицейские все же позволили болельщику взять его с собой — причем фанат оказался русским, а не аргентинцем.

Все вроде бы шло хорошо, но организаторы добавили в происходящее привычную ложку дегтя. Болельщикам раздавали программки к матчу. Все бы ничего, но цвета национального флага на слове «Россия» перепутаны.

Чаша стадиона заполнилась довольно быстро, в глаза бросалось отсутствие ультрас, в былые годы активно посещавших матчи сборной. В кои-то веки на трибунах за воротами сидели, а не стояли. Хорошо это или плохо? С одной стороны — спокойная обстановка, много женщин и детей среди зрителей — вроде бы то, чего не хватало нашей культуре боления. С другой — почти полное отсутствие поддержки команды на протяжении первых 20 минут матча. Затем трибуны затянули нестройное «Россия-Россия», а по верхним секторам пару раз прокатилась волна. И на этом все.

Обстановка на поле была соответствующей. Черчесов выпустил в стартовом составе экспериментальную линию обороны из пяти защитников: Виктор Васин, Константин Рауш, Марио Фернандес, Георгий Джикия и Федор Кудряшов должны были сдерживать мощную атаку «альбиселесте» с Месси во главе. Несмотря на обилие защитников, аргентинцы регулярно находили пути к воротам сборной России, и если бы не Акинфеев, довели бы счет до крупного уже в первом тайме. Так ли это плохо? Черчесов продолжает тасовать состав и ищет подходящие сочетания игроков. Это нормально, но все-таки не за полгода до старта важнейшего турнира.

Если проблемы в защите были визитной карточкой национальной команды еще во времена братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, то на нынешнюю линию нападения возлагались определенные надежды. Черчесов рискнул и отрядил в атаку Федора Смолова, Александра Кокорина и Дмитрия Полоза. Нападающий «Краснодара» играл в центре, Кокорин и Полоз должны были поддерживать его с флангов. В теории симпатично. На практике вышло хуже. Без Александра Головина снабжать линию атаки мячом было некому, а Кокорин и Полоз не проявляли достаточной активности, что обернулось полнейшим бессилием в атаке. Аргентинцы владели территориальным преимуществом, но шли вперед словно нехотя (что по такой погоде было неудивительно).

После перерыва трибуны заметно ожили, а вот российские футболисты не сразу ответили взаимностью. На шестой минуте второго тайма Месси чуть было не стал автором голевого паса — форвард вышел на ворота Акинфеева, перекинул через него мяч набегавшему Эдуардо Сальвио, но в последний момент россиян спас Рауш.

Аргентинцы окончательно замерзли, и на 60-й (!) минуте встречи наши игроки сумели провести первую осмысленную опасную атаку на ворота соперника. Удар Дениса Глушакова не без труда отразил Серхио Ромеро. Россияне воспользовались некоторым замешательством гостей и продолжили давление. Довести дело до акцентированных ударов не получалось, но приунывшие трибуны были рады и этому. Аргентинцы опасно контратаковали и по скорости перехода от обороны к атаке разительно отличались от нашей команды.

На 81-й минуте Рауш чуть было не забил «сухой лист». Подавая угловой, защитник закрутил мяч в створ, Ромеро справился, но за мгновение до этого кто-то из россиян нарушил на нем правила. А через пять минут аргентинцы все же забили свой гол — даже Черчесов после матча признает, что мяч в ворота Акинфеева назревал. Пусть это произошло и из положения вне игры.

Спасти игру россияне не смогли. «Лужники» открылись поражением сборной. Но результат назвать ужасным нельзя, гораздо хуже качество игры. Пока непонятно, за счет чего и в каких условиях сборная России собирается на равных соперничать с лучшими командами мира. Похоже, этого не знает и сам главный тренер. Это и пугает.

«Это не меры безопасности, а издевательство»

Пока в микст-зоне Месси хвалил Россию, «Лужники» и качество газона, стадион пустел. Но не теми темпами, которые были заявлены организаторами. Из пресс-ложи удалось выбраться довольно быстро, но дорога с арены была одна — в метро. Людской поток намеренно сузили, чтобы не создавать давки в подземке, в результате на подходах к станции образовалась огромная очередь. Да, благодаря повышенным мерам безопасности удалось избежать серьезных правонарушений, но почему нельзя было более тщательно продумать механизм вывода 80 тысяч человек с территории стадиона? Болельщикам не позволяли сделать и шагу в сторону, всех направляли к метро, и никакие даже самые разумные доводы на сотрудников полиции не действовали.

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Зрителям с верхних секторов стадиона повезло еще меньше. Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram пожаловался, что болельщикам не позволяли покинуть сектора. «Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается! Верхний ярус с женщинами и детьми, их много на футболе, не выпускают уже добрых полчаса! Мы так же будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками! Жуткий холод! Дети плачут! Мамы и папы согревают детей своей одеждой! Нигде в мире такого нет», — возмущался он.

Оказалось, болельщиков не выпускали с трибун как раз из-за затора, образовавшегося по пути к метро. Более того, в какой-то момент «Спортивную» закрыли и предложили идти пешком от следующей станции — «Фрунзенской». А там рекомендовали продолжить пешую прогулку до «Парка Культуры». Дескать, метро перегружено. От «Спортивной» до «Фрунзенской» полтора километра. От «Фрунзенской» до «Парка Культуры» еще столько же. Промозглым ноябрьским вечером — самое то.

С одной стороны — матч прошел без происшествий, а значит, сотрудники полиции четко выполнили поставленную задачу. С другой — впечатление смазал выход со стадиона. До матча казалось, что на этот раз организаторы сделали все для комфорта болельщиков, но в итоге вышло иначе. К самому стадиону претензий нет никаких — без набивших оскомину беговых дорожек футбол смотреть гораздо удобнее, внутри арены все обновлено и подогнано под современные стандарты. Но ведь на это и выделялись деньги. Так что результат не должен никого удивлять. Но никакими внешними изменениями людей на стадионы не заманишь. Не пора ли позаботиться не только об обложке, но и о содержании?

Ринат Салахетдинов

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