«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»

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Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины

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Григорий Сысоев

Сборная России сыграла пассивно и уступила сборной Аргентины в Москве. Лионель Месси, на игру которого пришли посмотреть 80 тысяч человек в «Лужниках», голом не отметился, но отдал предголевую передачу. Как на товарищескую встречу реагировали болельщики в социальных сетях — в материале «Ленты.ру».

Первый тайм сборная России не проиграла по счету, но смотрелась в нем слабее, чем во втором. За стартовые 45 минут подопечные Сталислава Черчесова лишь раз пробили в сторону ворот гостей — и тот мимо. Во втором команда прибавила, но Месси и компания без проблем справились с несколькими атаками россиян, а в конце встречи провели свою. Кристофер Павон прострелил на Агуэро, и нападающий Манчестер Сити со второй попытки пробил Акинфеева — 0:1.

Следующий матч сборная России проведет в ближайший вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Соперником будет чемпион мира-2010 и трехкратный чемпион Европы — сборная Испании.

За прошедшую игру досталось не только футболистам, но и болельщикам.

Было среди тех, кто смотрел игру, немало оптимистов.

В перерыве матча Денис Глушаков не стушевался и поменялся футболками с Лионелем Месси.

На поле Денис тоже против аргентинца преуспел.

Судья действительно принял очень спорное решение в моменте с офсайдом. А если говорить честно, то гол был засчитан несправедливо.

На матче присутствовали небезызвестные люди.

Что не заслуживает никакой критики, это обновленные «Лужники». Стадион в полном порядке.

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