«Би-би-си» в анонсе городов ЧМ-2018 указала Крым частью России

«Би-би-си» опубликовала анонс городов чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Крым был указан частью России. Видео появилось на сайте вещательной корпорации.

Представитель Еврокомиссии Адам Казновски в Twitter-аккаунте выразил недовольство видеороликом. «Почему на карте Крым показан в составе России? Крым был незаконно аннексирован и входит в состав Украины по международному праву», — заявил он.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф ответила Казновски: «Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, уверена, исправят. Крым — это Украина».

После разбирательств «Би-би-си» удалила материал с сайта.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В мундиале примут участие 32 сборные.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита и называет полуостров оккупированной территорией.