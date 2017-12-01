Замерзший чемпион мира почеканил мяч на Красной площади

Видео: Drafts / Twitter

Чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи продемонстрировал навык чеканки мяча в центре Москвы. Видео появилось в Twitter-аккаунте Drafts.

Футболист, приглашенный в Россию на жеребьевку к чемпионату мира 2018 года, посетил Красную площадь. На видео явно замерзший спортсмен упражняется с мячом, стоя рядом с памятником Минину и Пожарскому.

В составе национальной команды Франции 49-летний Десайи выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года.

Жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве и начнется в 18:00 мск.