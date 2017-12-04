В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках

Власти Мордовии в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года планируют организовать палаточный городок для размещения всех болельщиков. Об этом сообщает «МК в Саранске».

В дни чемпионата в Саранске ожидается наплыв десятков тысяч футбольных фанатов, планируется полная загруженность местного стадиона «Мордовия Арена». В связи с нехваткой гостиничного фонда города, рассчитанного на 1,5 тысячи туристов, власти планируют организовать палаточный лагерь недалеко от места проведения мундиаля (в пределах 25 минут на общественном транспорте). В городке смогут разместиться несколько тысяч болельщиков, на территории будут расположены санитарная зона и кафе.

Строить в городе новые гостиницы, помимо 22 существующих, экономически не обосновано, так как Саранск будет принимать чемпионат всего несколько дней. Кроме того, 310 местных жителей предложили сдать свою недвижимость болельщикам на время мероприятия. Глава жилищного управления Саранска Татьяна Карасева сообщила, что горожане, не занятые в сфере туристического и гостиничного бизнеса, могут принять на своей жилплощади до 930 поклонников футбола из разных стран мира.

Точное число болельщиков, которые посетят город в дни чемпионата, в настоящее время рассчитать невозможно, однако статистически их количество составляет около 100 тысяч человек. В 2018 году в Саранске будут проводиться матчи с участием команд из Перу, Туниса, Панамы, Ирана, Португалии, Колумбии, Японии и Дании. Вероятен приток туристов из этих стран.