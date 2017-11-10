Российских студентов перед ЧМ-2018 выселят из общежитий

Министерство образования и науки России рекомендовало руководителям крупнейших вузов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска выселить иногородних студентов из общежитий до начала чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Освободившиеся места займут полицейские и сотрудники Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность чемпионата. Подобный шаг заставит вузы поменять учебные программы и расписание экзаменов.

Российский студенческий союз (РСС) обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принудительного выселения студентов. Глава РСС Василий Михайлов указал на незаконность принудительного выселения студентов из общежитий в то время, когда многие из них проходят практику или работают.

«Коммерсантъ» также приводит список учебных заведений Нижнего Новгорода, в общежития которых будут заселять представителей силовых структур. К ним издание отнесло Нижегородскую государственную медицинскую академию (НижГМА), Нижегородский университет имени Лобачевского (ННГУ) и Нижегородский государственный технический университет (НГТУ). В НижГМА газете рассказали, что учебные программы студентов уплотнили за счет учебных суббот, сессия там кончится в конце мая. НГТУ отдаст Росгвардии четыре общежития из шести имеющихся, в которых сейчас проживают 2,3 тысячи студентов. В ННГУ временно расселят одно общежитие из восьми, в котором сейчас живут 300 студентов.

В Самарском университета путей сообщения (СамГУПС) «Коммерсанту» сообщили, что аудиторные занятия для студентов очной формы завершатся до 1 мая, а сессию они пройдут в августе.

В Минобрнауки заверили, что права студентов будут соблюдены, а некоторые вузы разместят в своих общежитиях сотрудников правоохранительных органов на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.