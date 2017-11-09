Представлен официальный мяч ЧМ-2018

В Москве прошла презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года. Видео появилось в группе Adidas Football «ВКонтакте».

An icon reinvented. Introducing: #Telstar18 ⚽️ The Official Match Ball for the 2018 @fifaworldcup. #HereToCreate --- #Football #Soccer #adidasFootball A post shared by adidas Football (Soccer) (@adidasfootball) on Nov 9, 2017 at 8:39am PST

На церемонии объявили название мяча — Telstar 18. Мяч, разработанный Adidas, имеет белую бесшовную основу с черно-серыми вкраплениями.

В презентации приняли участие главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник команды Хаби Алонсо, футбольный фристайлер Арно Гарнье и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард отметил, что ему понравился дизайн мяча.

Месси 11 ноября сыграет в товарищеском матче Аргентина — Россия на стадионе «Лужники», игра начнется в 16:00.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.