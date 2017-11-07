Замерзший Месси потренировался в Тушине

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел первую тренировку в составе национальной команды перед товарищеским матчем с россиянами. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации издания, аргентинская сборная потренировалась на новой базе «Спартака» в Тушине. Занятие началось позже запланированного на 45 минут. Последними на тренировку приехали Месси и защитник Хавьер Маскерано. Форвард «Барселоны» замерз и натягивал на себя шарф, закрывая уши.

Встреча между сборной России и Аргентиной состоится 11 ноября в 16:00 на стадионе «Лужники». 14 ноября россияне сыграют с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург». Аргентинцы в этот же день встретятся в Краснодаре с нигерийцами.

9 ноября Месси примет участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018.

30-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги. В составе «Барселоны» форвард восемь раз выигрывал чемпионат Испании, пять раз Кубок страны и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.