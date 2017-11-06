Приезд Месси в московскую гостиницу попал на видео

Видео: Selección Argentina / Twitter

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Москву для участия в товарищеском матче национальных сборных Аргентины и России. Видео с приездом футболиста в гостиницу опубликовано на странице Selección Argentina в Twitter.

Помимо футбольного матча, Месси примет участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018, которая состоится 9 ноября. В мероприятии также будут участвовать чемпион мира в составе сборной Франции и главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, а также чемпион мира в составе сборной Испании, бывший хавбек «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо.

6 ноября Мессии заселился в одну из московских гостиниц. Товарищеский матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники».