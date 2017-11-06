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Французский футболист отпраздновал гол в стиле Месси и спровоцировал беспорядки

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Во Франции посетители матча «Сент-Этьен» — «Лион» прервали игру, выбежав на поле после того, как полузащитник гостей Набиль Фекир забил пятый гол в ворота соперников. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Goal.com.

Фекир отпраздновал гол в стиле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси: он снял футболку и указал фанатам на свою фамилию. Жест Фекира разозлил болельщиков, они выбежали на поле.

Игру прервали на 40 минут, футболистам пришлось уйти в подтрибунное помещение. Матч завершился победой «Лиона» со счетом 5:0.

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