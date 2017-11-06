Больше сотни футбольных фанатов устроили массовую драку в Киеве

Футбольные болельщики затеяли массовую драку в Киеве — в ней участвовало больше сотни человек. Об этом сообщила в Facebook городская полиция.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Spravce hooligans. Под ней поясняется, что конфликт произошел между фанатами команды «Родичи» (Динамо Киев) и «Сегедка» (Одесса).

Сообщение в полицию поступило около восьми часов вечера 5 ноября. Когда стражи порядка приехали на вызов, участники драки стали разбегаться в разные стороны. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать около 30 человек. Информация о пострадавших уточняется.