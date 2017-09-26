Борцы, тренеры и зрители устроили массовую драку на турнире в Краснодаре

Видео: GREBENNIKOV WRESTLING TEAM / YouTube

На юниорском турнире по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова в Краснодаре произошла массовая драка, сообщает «Советский спорт». В потасовке приняли участие спортсмены, тренеры и зрители. Конфликт завершился после призыва диктора к болельщикам успокоиться и вернуться на трибуны.

В соревнованиях поучаствовали более 200 борцов со всей России и из Казахстана.

Бесик Кудухов — четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, призер Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Погиб в автокатастрофе под Армавиром в декабре 2013 года.