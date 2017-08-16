Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча

Хоккеисты юношеских команд челябинского «Трактора» и красноярского «Сокола» устроили массовую драку после матча на турнире для игроков не старше 2005 года рождения. Об этом сообщает uralpress.ru. Видеозапись появилась на YouTube-канале пользователя Владислава Булахтина.

Встреча завершилась победой челябинцев со счетом 10:1. После окончания поединка между хоккеистами возник конфликт, переросший в драку. По словам представителя оргкомитета турнира Ольги Шишиной, никто из игроков не получил серьезных травм.