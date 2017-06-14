Зрители снова попытались сорвать чемпионат России по вольной борьбе в Назрани

Болельщики вновь попытались устроить массовые беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани. Видео инцидента разместил пользователь Vladimir Grebennikov в YouTube.

В концовке схватки между Хетиком Цаболовым (Московская область) и Расулом Шапиевым (Москва) недовольство тренерского штаба подмосковного спортсмена вызвали действия столичного борца, использовавшего запрещенные приемы. После этого представители спортсменов попытались устроить драку, на ковер также выбежали несколько болельщиков. Службе безопасности удалось оперативно пресечь беспорядки.

Аналогичная ситуация произошла на турнире в понедельник, 12 июня.