На юношеском турнире по боксу в США зрители устроили массовую драку

На юношеском боксерском турнире Golden Gloves в США зрители устроили массовую драку. Видео было опубликовано на портале TMZ.

Турнир проходил в четверг в Лос-Анджелесе. Драка началась, когда один из боксеров ударил соперника после гонга. Зрители вначале стали выражать недовольство криками, а затем устроили потасовку с использованием стульев.

Побоище остановили полицейские, после вмешательства которых турнир продолжился. Отмечается, что никто не получил серьезных травм и не был задержан.

21 марта зрители устроили драку на бойцовском турнире в Дагестане.