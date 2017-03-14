Американскому школьнику наложили пять швов на лицо после драки в хоккейном матче

Американские хоккеисты-школьники устроили массовую драку во время матча детских команд в Пенсильвании. Об этом сообщает Yahoo Sports. Видео было опубликовано на странице одного из очевидцев в Twitter.

Материалы по теме «Никакой массовой драки не было» Турнир по ММА в Дагестане омрачила очередная потасовка с участием болельщиков

В третьем периоде встречи школьных команд «Ридли» и «Сентрал Бакс Уэст» завязалась потасовка, в результате которой один из хоккеистов попал в больницу со сломанным носом и разбитым лицом.

Врачи наложили пять швов на лицо школьника. На момент начала потасовки хоккеисты «Ридли» проигрывали со счетом 1:7.

Полиция по итогам драки никого не арестовала, но начала расследование.