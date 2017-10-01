Боец ММА пострадал в массовой драке со стрельбой в Санкт-Петербурге

Боец смешанного стиля (ММА) Умар Вахаев получил телесные повреждения в ходе массовой драки на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате произошедшего конфликта 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что полиция проводит проверку по факту произошедшего конфликта. Инцидент произошел около 21:30 мск. В драке приняли участие шесть человек.

25-летний Вахаев — профессиональный боец, чемпион России по грэпплингу. Он выступает за клуб «Беркут». Спортсмен провел пять поединков по правилам ММА, в которых одержал четыре победы, три из них — досрочно, а также потерпел одно поражение.