Боец Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса в первом бою после освобождения из колонии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) прошел в среду, 27 сентября, в Москве. В начале первого раунда россиянин нанес сопернику несколько ударов в голову, после чего Дос Сантос упал на настил. Судья остановил бой, несмотря на то, что бразилец сумел подняться самостоятельно.

Дос Сантос некоторое время спорил с рефери, однако в результате победителем был признан Емельяненко.

Для российского бойца эта победа стала 24-й в карьере, при этом он потерпел семь поражений. Дос Сантос проиграл в 20-й раз, также на его счету 38 выигрышей.

Емельяненко в ноябре 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.