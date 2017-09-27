Емельяненко оценил свою готовность к первому после освобождения из колонии бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оценил свою готовность к бою против бразильца Джеронимо Дос Сантоса. Слова бойца приводит «Советский спорт».

«Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего», — сказал Емельяненко.

Поединок пройдет в среду, 27 сентября в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA). На взвешивании 115-килограммовый Емельяненко оказался легче соперника, который показал вес 129 килограммов.

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Емельяненко в ноябре 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон в январе 2014 года в Санкт-Петербурге против соотечественника Дмитрия Сосновского, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету 23 победы и семь поражений в 30 поединках.