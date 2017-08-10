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Отсидевший за сексуальное насилие Емельяненко пожелал бить иностранцев

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился планами на дальнейшее продолжение карьеры. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Ахмат» во «ВКонтакте».

Спортсмен отметил, что ему нравится сотрудничать с организацией. Он также добавил, что «Ахмат» пообещал устраивать ему поединки только с иностранными бойцами.

«Не хочу драться с соотечественниками, мы почти все между собой общаемся. Лучше пусть привозят иностранцев, я буду бить их. Тех, кто косо на нас смотрит и думает, что сильнее», — заявил Емельяненко.

Россиянин 27 сентября в Москве в рамках поединка в тяжелой весовой категории встретится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Емельяненко 24 ноября 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и хищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.

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