Названа дата возвращения на ринг отсидевшего за изнасилование Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дебютирует в лиге WFCA (World fighting championship Akhmat) 27 сентября в Москве. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Ахмат» во «ВКонтакте».

Россиянин в рамках поединка в тяжелой весовой категории встретится с бразильцем Джеронимо Мондрагоном. В феврале 2017 года Емельяненко подписал контракт с WFCA, рассчитанный на три боя.

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Свой последний поединок спортсмен провел 25 января 2014 года в Санкт-Петербурге против соотечественника Дмитрия Сосновского, проиграв техническим нокаутом.

Емельяненко 24 ноября 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.