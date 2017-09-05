Бразильский боец ММА укусил россиянина Алиева в поединке на турнире в Махачкале

Бразильский боец смешанного стиля Диего Брандао укусил россиянина Ахмеда Алиева за ухо во время поединка на турнире Fight Nights Global в Махачкале. Об этом сообщил глава промоушена Камил Гаджиев, его слова приводит ТАСС.

«Брандао укусил Алиева за ухо, в ответ соперник отреагировал. Думаю, понимая, что он начинает проигрывать, Брандао стал "съезжать" всеми возможными способами», — заявил Гаджиев.

После эпизода, произошедшего в третьем раунде, бойцы устроили стычку, нанеся друг другу запрещенные удары. Брандао, подвергшийся нападкам зрителей, попытался покинуть октагон, но его заставили вернуться. Бразилец отказался продолжать поединок, победу присудили Алиеву.