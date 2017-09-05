Бразильский боец ММА покинул октагон и был закидан мусором во время боя в России

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Диего Брандао покинул октагон во время поединка с россиянином Ахметом Алиевым на турнире Fight Nights Global 73 в Каспийске (Дагестан), после чего болельщики закидали его мусором. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте пользователя caposa.

В третьем раунде Алиев нанес запрещенный удар головой. Недовольный поведением своего соперника, Брандао ударил его ногой в шею, после чего ушел за пределы площадки. В ответ на это болельщики закидали бразильца мусором. Судьи восприняли побег бразильца как отказ от боя и отдали победу Алиеву.