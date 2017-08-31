Бывшая чемпионка UFC Роузи вышла замуж за бойца MMA

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронда Роузи вышла замуж за другого представителя этого промоушена Трэвиса Брауна. Спортсменка опубликовала свадебные фото в своем Instagram-аккаунте.

«Это самый счастливый день в моей жизни», — написала Роузи.

Forever and Always A post shared by rondarousey (@rondarousey) on Aug 29, 2017 at 9:51pm PDT

30-летняя Роузи — бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. На ее счету 14 боев по правилам ММА, в которых она одержала 12 побед и потерпела два поражения. Роузи проиграла два последних поединка в карьере — ее поочередно нокаутировали Холли Холм и Аманда Нуньес.

35-летний Браун также находится на контракте с UFC и выступает в тяжелом весе. Он провел 25 поединков по правилам ММА, в которых одержал 18 побед (14 — нокаутом) и потерпел семь поражений. Браун уже был женат, от предыдущего брака у него осталось двое сыновей.