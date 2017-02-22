Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи сыграет заключенную

Боец смешанного стиля Ронда Роузи снимется в сериале «Слепая зона» на телеканале NBC. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Спортсменка сыграет американскую заключенную Девон Пенберти, отбывающую наказание за перевозку оружия через границы штатов. В этой роли она появится в 20-й серии сезона, которая выйдет в мае этого года.

Роузи имеет опыт участия в телевизионных проектах. Она снималась в фильмах «Форсаж 7» и «Антураж», вышедших в 2015 году. В декабре 2016-го американка стала героиней рекламы шампуня Pantene.

31 декабря Роузи проиграла действующей чемпионке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес. На 48-й секунде боя американская спортсменка была отправлена в нокаут.

30-летняя Роузи — первая обладательница пояса UFC в легчайшем весе. Она смогла провести шесть успешных защит своего титула и уступила его в ноябре 2015 года, проиграв американке Холли Холм на шоу UFC 193.