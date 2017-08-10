Боец UFC снялась обнаженной для журнала

Боец смешанного стиля Роуз Намаюнас, выступающая в наилегчайшем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась обнаженной для журнала Women’s Health. Одну из фотографий спортсменка из США опубликовала в своем Instagram.

Проект, в котором приняла участие Намаюнас, называется Naked in 3 Words. В его рамках планируется откровенная съемка девушек с разными антропометрическими данными. Цель — показать, что для красоты женского тела не существует стандартов. Фотографии Намаюнас будут опубликованы в сентябрьском номере журнала.

25-летняя американка дебютировала в UFC в октябре 2015 года. С того момента Намаюнас провела шесть боев, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Ее соперницей по ближайшему поединку должна стать представительница Польши Йоанна Енджейчик. Дата встречи пока не определена.

11 июля полностью обнаженной для журнала ESPN Body Issue снялась американская фигуриста Эшли Вагнер.