Спорт
 

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными

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Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.

Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

27 июня датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки также снялась для журнала ESPN Body без одежды.

В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев рекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.

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