Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для журнала ESPN Body. Групповой снимок опубликовала 28-летняя хоккеистка Джослин Ламуре-Дэвидсон на своей странице в Instagtram.

Помимо Ламуре-Дэвидсон, в фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful 💪🏼 A post shared by Alex Rigsby (@arigs33) on Jul 5, 2017 at 8:04am PDT

We believe in the message #strongisbeautiful. Wouldn't want to be standing side by side with anyone else. #BeBold #proud #honored #powerful @espn #espnbodyissue A post shared by Meghan Duggan (@mduggan10) on Jul 5, 2017 at 11:24am PDT

27 июня датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки также снялась для журнала ESPN Body без одежды.

В мае прошлого года депутат Госдумы Дмитрий Свищев рекомендовал российским спортсменкам отказаться от фотографий в обнаженном виде.