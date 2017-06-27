Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в фотосессии обнаженной для журнала Vanity Fair. Снимок беременная спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram во вторник, 27 июня.

Номер с Уильямс на обложке выйдет в августе. На страницу спортсменки в социальной сети подписаны более шести миллионов пользователей. Фотография набрала более 85 тысяч лайков.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jun 27, 2017 at 6:20am PDT

19 апреля Уильямс объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует продолжить спортивную карьеру.

Ранее в июне сообщалось, что в личном аккаунте в Twitter Уильямс ответила коллеге и соотечественнику Джону Макинрою, оценившему ее перспективы в мужском теннисе как слабые. Она указала на неуважение, проявленное спортсменом, и его некомпетентность.