Серена Уильямс ответила оценившему ее перспективы в мужском теннисе эксперту

Американская теннисистка Серена Уильямс в личном аккаунте в Twitter ответила коллеге и соотечественнику Джону Макинрою, оценившему ее перспективы в мужском теннисе.

«Дорогой Джон. Я обожаю и уважаю вас, но, пожалуйста, не упоминайте меня в ваших заявлениях, которые не основаны на фактах. Я никогда не играла с соперниками с таким рейтингом, и времени у меня нет», — написала Уильямс.

Также она обратила внимание на неуважение, проявленное теннисистом: «Я в ожидании рождения ребенка. Уважайте меня и мою личную жизнь. Хорошего дня, сэр», — добавила американка.

В понедельник, 26 июня, Макинрой сказал, что если бы Уильямс играла в мужском туре, то занимала бы в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 700-е место, хотя он и считает ее лучшей теннисисткой в истории. Американец — семикратный победитель турниров серии «Большого шлема».

19 апреля Уильямс заявила о беременности. В 2018 году она планирует вернуться на корт.