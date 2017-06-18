Бывший футболист сборной Италии Мальдини дебютирует в теннисе в 49 лет

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини принял решение начать карьеру профессионального теннисиста. Об этом сообщает The Sun.

Мальдини готовится принять участие в основной сетке турнира ATP Milan Challenger в парном разряде. Бывший футболист, выступающий в паре со своим тренером Стефано Ландонио, получил wild card (специальное приглашение), выиграв квалификацию.

Турнир в Милане начнется 26 июня. В этот день Мальдини отпразднует 49-й день рождения.

Мальдини защищал цвета «Милана». Он выступал в составе команды с 1984 по 2009 год. За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба. Вместе с россонери защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы (1988) и мира (1990), а также завоевал серебро мирового первенства-1994 и серебряные медали ЧЕ-2000.