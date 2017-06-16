Пеле открыл в Москве бутик Hublot

В Москве прошло официальное открытие флагманского бутика часовой марки Hublot, который разместился на первом этаже здания отеля «Метрополь». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

По словам представителей бренда, в дизайне интерьеров которого работало швейцарское архитектурное бюро Studioforma Architects, отражена философия бренда Hublot. Очертания панелей на стенах и витрин выдержаны в строгом минималистичном ключе, но для их декора использованы натуральные материалы (мрамор, эбеновое дерево).

Гостем официального открытия магазина стал знаменитый футболист 50-70-х годов Пеле, а провел церемонию исполнительный директор компании Hublot Рикардо Гвадалупе. Пеле также принял участие в фотосессии у часов Hublot на Манежной площади, отсчитывающей время до начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — бразильский футболист, единственный в мире ставший чемпионом мира как игрок трижды (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Компания Hublot основана в 1980 году, специализируется на создании люксовых часов, в том числе лимитированных выпусков, посвященных звездам музыки и спорта. На сегодняшний день в мире существует 40 фирменных салонов Hublot и более 650 точек продаж, в том числе в США, Китае и Сингапуре.