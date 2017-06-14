На Салоне высокого часового искусства в Женеве появится четыре новых экспонента

На очередном Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) в январе 2018 года появится четыре новых экспонента, сообщает Revolution.

Среди них — французский модный дом Hermès, прежде выставлявший свои коллекции часов на BaselWorld, компании DeWitt (тоже одно время показывавшая новинки в Базеле) и Chronométrie Ferdinand Berthoud, а также независимый часовщик Ромен Готье со своим именным брендом Romain Gauthier. При этом управляющий директор салона Фабьен Лупо (Fabienne Lupo) утверждает, что SIHH не стремится увеличивать число своих участников до бесконечности: «Салон будет расти в тщательно определенных рамках, сохраняя все ценности передового опыта, которые создали его высокую репутацию. Он должен полностью отвечать ожиданиям его участников и клиентов — как в настоящее время, так и в будущем».

В 2017 году в число экспонентов SIHH вошли Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Grönefeld, MCT (Manufacture Contemporaine du Temps), Ressence, RJ-Romain Jerome и Speake-Marin. Ожидается, что в январе 2018 года свои новинки в Женеве представят 34 часовых компании и независимых часовщика.

