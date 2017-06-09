Кузен вокалиста Iron Maiden запустил собственный часовой бренд

Компания Singer Vehicle Design, специализирующаяся на реставрации и кастомизации автомобилей Porsche, запустил собственную марку часов. Об этом сообщает Hodinkee.

Первой моделью бренда стал хронограф Singer Track1, созданный основателем компании Singer Робом Дикинсоном совместно с независимым часовым мастером Жан-Марком Видеррехтом (Jean-Marc Wiederrecht) и дизайнером Марком Борраккино (Marco Borraccino). Механизм часов, разработанный Видеррехтом калибр AgenGraphe, заключен в 43-миллиметровый титановый корпус формы tonneau («бочка») в стиле 70-х. Часы водонепроницаемы до 100 метров и обладают запасом хода 60 часов. Стоимость модели, выпущенной тиражом 50 экземпляров, составляет около 42 000 долларов.

Жан-Марк Видеррехт — независимый часовщик, основатель и глава часового ателье Agenhor (Atelier Genevois d’Horlogerie). Работал по заказу Harry Winston, MB&F, Van Cleef & Arpels, Hermes, RJ-Romain Jerome.

Роб Дикинсон — британский музыкант, лидер группы Catherine Wheel, двоюродный брат вокалиста Iron Maiden Брюса Дикинсона. В 2009 году основал в Калифорнии, США, ателье Singer Vehicle Design, занимающееся реставрацией и кастомизацией автомобилей Porsche. Фирма получила название в честь автомобильного инженера Норберта Зингера, разработчика гоночных модификаций в 1960-70-е годы.

