Владельцам спорткара Porsche предложили редкий хронограф

Компания Porsche Design разработала специальные часы для будущих владельцев суперкара 911 Turbo S Exclusive. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Highsnobiety. Речь идет о хронографе с титановым браслетом.

На выбор предлагается несколько расцветок циферблата. Часы дополнены кожаными браслетами с застежками из титана. Отделка ротора имитирует колесо автомобиля. Модели будут представлены только в Porsche, цена — 12650 долларов.

Купе 911 Turbo S Exclusive поступило в продажу с 8 июня. По словам представителей марки, эта машина стала самой мощной модификацией 911 Turbo S. Ее максимальная скорость — 330 километров в час. Под капотом у спорткара 3,8 литровый двигатель мощностью до 607 лошадиных сил.

Капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, кузов выкрашен в золотой цвет. Потолок обит алькантарой. Кроме того, спорткар получил 20-дюймовые колесные диски черного цвета. На российском рынке цена автомобиля составляет чуть больше 17 миллионов рублей. В продаже машина представлена ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров.