Porsche предложила россиянам спорткар за 17 миллионов рублей

Porsche назвала российские цены на купе 911 Turbo S Exclusive Series. Желающим приобрести спорткар придется выложить за него 17 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Автомобиль выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Машина получила 3,8-литровый бензиновый двигатель мощностью до 607 лошадиных сил.

Купе разгоняется до 100 километров за 2,9 секунды, максимальная скорость составляет 330 километров в час. По словам представителей компании, эта машина стала самой мощной модификацией 911 Turbo S.

Капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, кузов выкрашен в золотой цвет. Потолок обит алькантарой. Кроме того, спорткар получил 20-дюймовые колесные диски черного цвета.